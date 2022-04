Superstar Madonna ist wieder Single. Nach etwa drei Jahren Beziehung hat sich die 63-jährige Sängerin von ihrem Freund Ahlamalik Williams getrennt. Darüber berichtet die britische Zeitung The Sun. Lange war spekuliert worden, wie lange die Beziehung zu dem erst 28-jährigen Tänzer halten würde. Nun ist Schluss. „Bei Ahlamalik ging es schon eine Weile hin und her. Es gibt viel Liebe, aber jetzt haben sie beschlossen, sich zu trennen“, zitiert die Zeitung Freunde des Paares. Und weiter: „Sie verstehen sich immer noch gut und es gibt keine harten Gefühle, aber sie befinden sich mit ihrem Leben an einem anderen Ort.“

Williams traf Madonna zum ersten Mal, als sie 2015 auf ihrer Rebel-Heart-Tour unterwegs war, heißt es im Sun-Bericht. Ob Madonna schon einen neuen Freund an ihrer Seite hat, ist noch nicht bekannt. Madonna ist Mutter und hat insgesamt sechs Kinder, von denen einige adoptiert sind.