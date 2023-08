Madonna kündigt neue Tour-Termine an

Popstar Madonna hat sich nach ihrer schweren Infektion in einer Instagram-Story gemeldet und neue Tour-Termine angekündigt. „Danke euch noch einmal für die unglaubliche Unterstützung und die Geduld in den vergangenen Wochen“, schrieb die Sängerin. „Ich freue mich, dass die verschobenen Tourdaten in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden.“

Madonnas Management hatte Ende Juni mitgeteilt, dass die Sängerin von Welterfolgen wie „Like a Prayer“, „Material Girl“ und „Like a Virgin“ wegen einer „schweren bakteriellen Infektion“ in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. Die Musikerin musste demnach mehrere Tage auf der Intensivstation behandelt werden. Sie konnte das Krankenhaus dann aber wieder verlassen. Die geplante Tournee der Sängerin wurde vorübergehend auf Eis gelegt.

Angaben der Sängerin zufolge plane sie, den europäischen Teil ihrer „Celebration“-Tour wie geplant am 14. Oktober in London zu beginnen. Konzerte sind auch in Köln und Berlin geplant. Die früheren US-Shows sollen auf spätere Termine umgebucht werden.