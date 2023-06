„Madonna mit Kind“: Von Nazis geraubtes Gemälde von unschätzbarem Wert kehrt nach Polen zurück

Ein im Zweiten Weltkrieg geplündertes Kunstwerk wurde in Japan an Polen zurückgegeben. Das zuständige Ministerium wertete dies als besondere „moralische und ethische Geste“.

Polnisches Institut in Tokio/Przemysław Śliwiński

„Madonna mit Kind“ – ein polnischer Kriegsverlust aus der Lubomirski-Sammlung, gefunden in Japan

Ein von den Nazis geraubtes Gemälde aus dem 16. Jahrhundert kehrt nach Polen zurück. Die teilte das polnische Ministerium für Kultur und nationales Erbe am Donnerstag mit. Die Alessandro Turchi zugeschriebene „Madonna mit Kind“ gilt als unschätzbar und war in Japan entdeckt worden.

Nazi-Deutschland hatte das Gemälde im Zweiten Weltkrieg geplündert. Das Bild entstammt offenbar der Lubomirski-Sammlung aus dem Palast im südpolnischen Przeworsk. Feierlich wurde es am Mittwoch in der polnischen Botschaft in Tokio kostenlos übergeben.

„Madonna mit Kind“ auf Liste mit wertvollen Kunstwerken

Der stellvertretende Premierminister und Minister für Kultur und nationales Erbe, Piotr Gliński, wies vor Journalisten darauf hin, dass das Gemälde wahrscheinlich 1940 nach Deutschland transportiert wurde, dann auf einer Auktion in New York erschien und dann nach Japan gelangte.

Das Barockgemälde steht laut Gliński auf der Liste der 521 wertvollsten Kunstwerke der Nazis unter den Zehntausenden Kunstwerken, die sie bei der Besetzung Polens zwischen 1939 und 1945 plünderten. Das Gemälde wurde von Experten des Ministeriums bei einer Auktion in Tokio im Jahr 2022 erkannt.

Agata Modzelewska, Leiterin der Abteilung für Rückgabe von Kulturgütern im Ministerium, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press, Polen spreche in Verhandlungen oft davon, dass die Rückgabe von Kunstwerken „die beste moralische und ethische Geste“ sei.