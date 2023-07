Nach künstlicher Beatmung: Madonna spricht erstmals über die Zeit im Krankenhaus

Madonna hat sich am Montag zum ersten Mal nach ihrer Infektion an ihre Fans gerichtet. Dabei erklärt sie, welche Gedanken sie hatte, als sie auf der Intensivstation aufwachte.

Vor fast zwei Wochen gab Madonnas Manager bekannt, dass die Königin des Pop nach einer schweren bakteriellen Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Dabei musste die 64-Jährige auf einer Intensivstation künstlich beatmet werden. Der Start der lang erwarteten Welttournee, die auch zwei Konzerte in Berlin vorsieht, musste daraufhin verschoben werden.

Am Montagnachmittag veröffentlichte der Popstar nun eine erste Stellungnahme zu der traurigen Entwicklung. „Danke für eure positive Energie, Gebete und Worte der Heilung und Ermutigung“, schreibt sie in einem Instagram-Post. „Ich habe eure Liebe gespürt ... Ich bin auf dem Weg der Besserung und unglaublich dankbar für all die Segnungen in meinem Leben. Mein erster Gedanke, als ich im Krankenhaus aufwachte, waren meine Kinder. Mein zweiter Gedanke war, dass ich niemanden enttäuschen wollte, der Karten für meine Tournee gekauft hatte ...“

Die Sängerin hätte ihre „Celebration Tour“ durch Nordamerika und Europa eigentlich im Juli begonnen. Im Instagram-Post heißt es weiter: „Ich konzentriere mich jetzt auf meine Gesundheit und darauf, stärker zu werden, und ich versichere Ihnen, dass ich so schnell wie möglich wieder bei Ihnen sein werde! Der aktuelle Plan ist, den nordamerikanischen Teil der Tournee zu verschieben und im Oktober in Europa zu beginnen.“