Seit über einer Woche sucht die hessische Polizei nach der 17-jährigen Isabella Conny Mai. Wie die Behörde mitteilte, soll sich die Jugendliche derzeit in Berlin-Neukölln in Begleitung einer weiteren Person aufhalten. Da die Ermittler in dem Vermisstenfalls nicht weiterkommen, haben sie am Mittwoch ein Foto von dem Mädchen veröffentlicht. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Den Angaben zufolge hatte die Jugendliche am frühen Morgen des 14. August ihre Wohnung in Holzhausen über Aar verlassen. Bis zu zwei Tage nach ihrem Verschwinden hielt sich der Kontakt zu ihr, anschließend blockierte sie die Bezugspersonen auf ihrem Handy. Daraufhin wurde am Freitag die Polizei verständigt. Die bisherigen Suchaktionen blieben jedoch erfolglos.

So wird die Vermisste beschrieben: etwa 1,70 Meter groß

schlanke Figur

dunkle lange Haare

Das trug die Jugendliche beim Verlassen ihrer Wohnung: schwarze Leggins

schwarzes T-Shirt

schwarze „Bomberjacke“

Schuhe von „Nike“ mit weißer Sohle

Hinweise zum Aufenthaltsort von Isabella nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 oder die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.