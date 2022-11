Mädchen bei Unfall in Berlin-Lichtenberg schwer verletzt Eine Zehnjährige wurde in Berlin-Lichtenberg in der Herzbergstraße angefahren und dabei schwer verletzt worden. dpa

Ein Rettungswagen in Berlin im Einsatz Sabine Gudath

Berlin -Eine Zehnjährige ist bei einem Unfall in Berlin-Lichtenberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte das Mädchen am Mittwochabend in der Herzbergstraße hinter einer stehenden Tram die Straße überqueren.