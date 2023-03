Mädchen in BVG-Bus sexuell belästigt: Polizei Berlin fahndet nach diesem Mann

Der gesuchte Mann wird verdächtigt, am 7. Mai 2022 in Wittenau eine Jugendliche in einem BVG-Bus der Linie X33 sexuell bedrängt zu haben.

Die Polizei Berlin sucht nach diesem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Er soll eine Jugendliche in einem BVG-Bus belästigt haben.

Bei der Suche nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter bittet die Polizei Berlin um Mithilfe. Dazu hat sie ein Foto aus einer Überwachungskamera eines BVG-Busses veröffentlicht. Der Mann steht im Verdacht, am Samstag, 7. Mai 2022, zwischen 15.20 Uhr und 16.10 Uhr, ein Mädchen in einem Bus im Ortsteil Wittenau sexuell belästigt zu haben. Der Bus der Linie X33 war in Richtung Rathaus Spandau unterwegs.

Die Polizei Berlin fragt: Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen?

Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten, unter der Rufnummer (030) 4664 – 913 555 (rund um die Uhr erreichbar), per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin und jede andere Polizeidienststelle entgegen.