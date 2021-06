Berlin - Wo ist Zoë Lily Zinell? Das 13-jährige Mädchen ist verschwunden, die Polizei Berlin hat eine Öffentlichkeitsfahndung in die Wege geleitet. Dazu hat die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes ein Bild der Vermissten veröffentlicht. Sie verschwand am Sonntag, den 23. Mai 2021 um 17.30, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ein Polizeisprecher sagte: „Das Kind ist medikamentenpflichtig, hat aber keine Medikamente mitgenommen, sodass eine ernst zu nehmende Gesundheitsgefahr besteht.“ Zudem möchte Zoë mit dem Namen „Ace“ angesprochen werden. In der Vergangenheit hielt sie sich oft in einer größeren Jugendgruppe am Alexanderplatz oder im Volkspark Friedrichshain am dortigen Märchenbrunnen auf.

Polizei Auch dieses Foto der vermissten Zoë Lily Zinell aus Prenzlauer Berg veröffentlichte die Polizei Berlin.

Beschreibung des vermissten Kindes: Etwa 170 bis 172 cm groß.

Schlanke Figur.

Kurze, gefärbte Haare (blond/schwarz/lila) mit rasierten Seiten.

Sie trägt eine Brille.

Bekleidet war sie zuletzt mit einem Nietenhalsband, einem schwarzen Kapuzenpullover mit dem Aufdruck „NASA“.

Sie trug eine kurze, schwarze, zerrissene Hose und darunter eine längere, karierte Hose. Weiterhin eine schwarze Weste mit abgeschnittenen Ärmeln und schwarze Springerstiefel.

Die Vermisstenstelle fragt: Wer hat Zoë Lily Zinell seit dem 23. Mai 2021 gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort machen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer 030 4664 912444, per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.