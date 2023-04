Männer erbeuten als angebliche Kunsthändler 1,5 Millionen Euro: Anklage

Die Männer gaben an, im Auftrag einer Kunstsammlerin Bilder bekannter Fotografen zu verkaufen. Sie müssen sich nun wegen Betrugs und Urkundenfälschung verantworten.

Mehrere Männer haben sich als Händler von wertvollen Fotografien ausgegeben und so 1,5 Millionen Euro erbeutet. Wegen versuchten gewerbs- und bandenmäßigen Betruges und Urkundenfälschung in 15 Fällen sowie Beihilfe dazu hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage vor dem Landgericht Berlin erhoben. Zwei weitere Personen sind nach Angaben der Behörde zudem wegen Geldwäsche angeklagt.

Die Männer gaben vor, im Auftrag für eine Kunstsammlerin Fotografien von namhaften Fotokünstlern wie Cindy Sherman, Helmut Newton, Nan Goldin oder Robert Mapplethorpe zu verkaufen. Tatsächlich soll es die Frau gar nicht geben. Auch ihr niederländischer und ihr litauischer Ausweis mit dem Bild einer australischen Ärztin waren falsch.

Auch die Signaturen und Provenienzangaben auf den eigentlich wertlosen Digitaldrucken sollen nicht von den Künstlerinnen und Künstlern stammen.

New Yorker Galerie wollte 2,4 Millionen Dollar zahlen: Polizei schritt ein

Von Oktober 2020 bis zum 8. Dezember 2021 sollen die Männer die nachträglich mit falschen Künstlersignaturen, Provenienzangaben und Stempeln versehenen Fotodrucke zum Verkauf angeboten haben. Mit notariell beglaubigten Passkopien der angeblichen Voreigentümerin und mittels gefälschter Transportbelege sowie durch die Einschaltung von spezialisierten Kunstspeditionen sollen sie die Bilder in Berlin, Köln und dem hessischen Kelsterbach zahlreichen Interessenten angeboten haben.

Einige nahmen die Kaufangebote, die sich je nach Zahl der Werke und Künstlerin zwischen 1,5 Millionen Euro und 6,6 Millionen Euro bewegten, oft erst nach mehrwöchigen Verkaufsverhandlungen nicht an. Eine New Yorker Galerie hätte beinahe 2,4 Millionen US-Dollar für acht der Fotografien bezahlt, wenn diese nicht kurz zuvor am 2. Juli 2021 durch die Polizei beschlagnahmt worden wären.

Schweizer Investmentfirma zahlte 1,5 Millionen Euro

Eine Schweizer Investmentfirma zahlte allerdings im November 2020 tatsächlich 1,5 Millionen Euro auf ein Notaranderkonto. Den Angeschuldigten soll es dann im Nachgang gelungen sein, die Weiterleitung des Geldes an sich zu veranlassen – wobei auch die beiden weiteren Angeschuldigten, ein 50-jähriger Berliner und eine 31-jährige Berlinerin, geholfen haben sollen.