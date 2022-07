Eine Frau ist in Berlin-Reinickendorf offenbar Opfer einer brutalen Gewalttat geworden. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei soll die 42-Jährige in der Nacht zu Sonntag von ihrem Lebensgefährten so schwer verletzt worden sein, dass die Polizei nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Polizei und Feuerwehr wurden durch den Anruf einer Nachbarin auf die tödliche Gewalttat aufmerksam. Eine Zeugin hatte gegen 23 Uhr in einem Hochhaus am Dannenwalder Weg Blutspuren an einer benachbarten Wohnungstür in der 8. Etage bemerkt. Zudem hörte sie verdächtige Geräusche und Schreie aus der dahinterliegenden Wohnung, erklärte eine Polizeisprecherin am Sonntagnachmittag.

Polizei: Lebensgefährte der Frau verhielt sich verdächtig

Alarmierte Polizisten brachen daraufhin die Tür auf, woraufhin sie die 42-jährige Mieterin bewusstlos am Boden liegend fanden. Ihre Verletzungen deuteten eindeutig auf ein Verbrechen hin, so die Sprecherin. Der 59-jährige Lebensgefährte der Frau verhielt sich zudem sehr verdächtig. Er drohte, sich das Leben zu nehmen, und verletzte sich selbst. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Ermittler der 5. Mordkommission wollten den Verdächtigen im Laufe des Tages erneut vernehmen. Ob er die Tat mittlerweile einräumte, blieb zunächst unklar. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin soll er heute wegen des Verdachts des versuchten Totschlags einer Richterin zum Erlass eines Haftbefehles vorgeführt werden. Zum Motiv machte die Polizei bisher keine Angaben. Aber offenbar war erneut ein Streit zwischen den beiden eskaliert.

Hilfe-Nummern Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Wenn Sie sich nicht im Familien- oder Freundeskreis Hilfe suchen können oder möchten – hier finden Sie anonyme Beratungs- und Seelsorgeangebote:



Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Ihre Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de



Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die in einer schwierigen Situation stecken. Erreichbar montags bis sonnabends von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Am Sonnabend nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.



Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Ein Teil von ihnen spricht auch türkisch. mutes.de



Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland gibt es unter suizidprophylaxe.de