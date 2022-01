Magdeburg - Das Hauptgebäude des Landtags von Sachsen-Anhalt ist am Montagmittag geräumt worden. Zuvor war über ein zentrales Postfach per E-Mail eine Bombendrohung eingegangen, wie eine Sprecherin des Parlaments der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. „Die Polizei ist vor Ort.“ Die Landtagsabgeordneten und alle Mitarbeiter waren per Lautsprecherdurchsage gebeten worden, das Gebäude zu verlassen. „Mittlerweile stehen auf dem Domplatz ein paar Dutzend Leute und warten“, sagte die Sprecherin unmittelbar nach der Räumung.

Die Polizei in Magdeburg bestätigte am Nachmittag eine Bombendrohung durch „eine bislang unbekannte Person“. Daraufhin sei das Landtagsgebäude „umgehend geräumt“ worden. „Parallel zu den sofort eingeleiteten polizeilichen gefahrenabwehrenden Maßnahmen werden Sprengstoffspürhunde für die Absuche nach etwaigen explosionsfähigen Gegenständen eingesetzt“, teilte eine Sprecherin des Polizeireviers Magdeburg mit. Die Maßnahmen dauerten derzeit noch an.