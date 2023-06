Mahnwache zum Jahrestag der Amokfahrt am Kurfürstendamm

Berlin -Mit einer Mahnwache soll heute der Opfer der Amokfahrt zwischen Gedächtniskirche und Luxuskaufhaus Kadewe in Berlin vor einem Jahr gedacht werden. Ein heute 30-Jähriger war am 8. Juni 2022 mit einem Auto auf dem Kurfürstendamm und der Tauentzienstraße in Fußgängergruppen gefahren. Besonders betroffen war eine Schulklasse aus dem hessischen Bad Arolsen. Eine 51 Jahre alte Lehrerin starb. 16 Menschen wurden verletzt, einige lebensgefährlich.

Der Verkehrsclub Deutschland und der Fachverband Fußverkehr Deutschland (Fuss e.V.) erinnern daran mit einer Mahnwache am Tatort im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Sie stellen immer wieder zum Gedenken an im Straßenverkehr getötete Menschen eine weiße Figur in der Nähe des Unfallorts auf. An dieses Symbol angelehnt ist eine Figur aus Cortenstahl, die in Hessen gefertigt wurde und am Donnerstag am Tatort aufgestellt werden soll.

Der Fahrer ist zwischenzeitlich rechtskräftig verurteilt worden und dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.