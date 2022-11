Mailand: Klima-Aktivisten bewerfen Warhol-BMW mit Mehl

Ein von Andy Warhol bemalter und so zu Kunst gewordener BMW ist in Mailand von Klima-Aktivisten mit Mehl bestreut worden. Die vier Mitglieder der Gruppe Letzte Generation ließen am Freitag insgesamt acht Kilogramm Mehl auf das in einem Kulturzentrum ausgestellte Auto niedergehen. Mindestens zwei von ihnen klebten sich zudem mit den Händen am Boden fest, wie auf von den Klima-Aktivisten online verbreiteten Videos zu sehen war.

Bei den Klima-Aktivisten handelt es sich offenbar um Mitglieder der Gruppe „Ultima Generazione“ – ein italienischer Ableger der auch in Deutschland für ihre Aktionen bekannten Gruppe „Letzte Generation“. Auf Twitter veröffentlichten die Aktivisten Videos der Aktion.

Se i media raccontassero la verità, tutta la popolazione pretenderebbe un cambiamento urgente.

Purtroppo questo non avviene, il problema è ancora marginalizzato o addirittura negato: ci sentiamo in dovere di agire così! #milano #AndyWarhol #clima #ClimateEmergency pic.twitter.com/z1GV8XyhJT — Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) November 18, 2022

Seit einigen Monaten veranstalten Aktivisten in Kunstmuseen weltweit ähnliche Protest-Aktionen. Sie wollen so einen stärkeren Kampf gegen den Klimawandel einfordern. Unter anderem attackierten Aktivisten Gemälde von Vincent van Gogh, Claude Monet und Francisco Goya.