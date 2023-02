„Make Alaaf not war“: Karneval wieder ohne Corona-Regeln Kamelle und Randale: Viele Menschen wollen beim ersten Karneval nach den Corona-Beschränkungen mal wieder richtig feiern - mitunter zu viele. Mancherorts in ... dpa

In Köln haben sich Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler als Sonnen verkleidet. Oliver Berg/dpa

Köln/Düsseldorf -Nicht nur in den Karnevalshochburgen am Rhein war der Andrang riesig: Tausende Menschen wollten am Wochenende bei Umzügen und Festen wieder ohne Corona-Beschränkungen Karneval feiern. In Köln zogen am Sonntag erstmals seit vier Jahren wieder Jecken bei den „Schull- un Veedelszöch“ durch die Innenstadt. Als Ganzkörper-Ipads kostümierte Schüler warben für mehr Digitalisierung im Bildungswesen, auch der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise wurden thematisiert. „Make Alaaf not war“ hieß es bei einer Gruppe.