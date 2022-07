Die BSR sagt Sperrmüll den Kampf an und ruft dafür zwei Sperrmüllaktionstage ins Leben.

Der erste findet in Hellersdorf am Donnerstag, dem 14. Juli 2022 von 13 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz in der Hellersdorfer Straße 159, 12619 Berlin statt. Wer nur am Wochenende Zeit findet, kann am Sonnabend, dem 16. Juli 2022, von 8 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz im Frankenholzer Weg gegenüber der Hausnummer 1A in Biesdorf, 12683 Berlin, teilnehmen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Wie läuft der Sperrmüll-Aktionstag ab?

Zum vereinbarten Termin kommt das gebuchte Sammelfahrzeug zum Wunschort. Die Anwohner bringen den Sperrmüll zum Fahrzeug. Die Beschäftigten der BSR helfen beim Beladen und bedienen die Technik.

Für den Sperrmüll steht die komplette Ladekapazität eines Müllpressfahrzeugs zur Verfügung, etwa 65 Kubikmeter – je nach Beschaffenheit des Sperrmülls. Für alte Elektrogeräte und Textilien steht ein gesondertes Fahrzeug bereit. Das Fahrzeug steht für das Beladen bis zu fünf Stunden zur Verfügung. Möbel müssen zur Abholung zerlegt sein, so das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.

Laut dem Bezirksamt Mitte ist das Angebot kostenlos: „Die Sperrmüllaktionstage sind für die Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Das Geld dafür stammt aus dem Aktionsprogramm ‚Sauberes Berlin‘ des Berliner Senats.“