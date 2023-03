Malawi: Mehr Tote nach Tropensturm „Freddy“ befürchtet Zweimal ist Malawi im Südosten Afrikas vom Tropensturm „Feddy“ heimgesucht worden. Die Zahl der Opfer könnte noch deutlich steigen. dpa

dpatopbilder - Nach dem Zyklon transportieren Männer in Malawi ihre geretteten Habseligkeiten mit einem Holzboot. Thoko Chikondi/AP

Blantyre -Die Zahl der Todesopfer nach Tropensturm „Freddy“ in Malawi dürfte nach Einschätzung der nationalen Katastrophenschutzbehörde auf über 1000 steigen. „Sieben Tage sind vergangen, und die Chancen, die im Schlamm eingeschlossenen Menschen lebend zu finden, sind gering“, sagte Charles Kalemba, leitender Beamter in der Behörde für Katastrophenschutz, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.