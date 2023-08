Erneut ist ein Türsteher einer Diskothek auf Mallorca wegen einer körperlichen Attacke festgenommen worden. Wie ein Sprecher der Nationalpolizei auf der spanischen Mittelmeerinsel am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, soll der circa 40 Jahre alte Mann einen deutschen Urlauber angegriffen haben. Es handelt sich bereits um die dritte Festnahme eines Türstehers an der Playa de Palma in diesem Sommer.

Der Zwischenfall habe sich in der Nacht zu Dienstag am Ballermann ereignet, hieß es. Der Deutsche hatte demnach mit einer Freundesgruppe in einer großen Diskothek an der Playa gefeiert und wollte das Lokal verlassen, als der Türsteher ihn grundlos angerempelt haben soll. So sagte der Urlauber aus, dass er zu dem Zeitpunkt keinen Streit gesucht und einfach nur den Security-Mann zur Rede gestellt habe.

Türsteher-Attacke auf Mallorca: Urlauber im Krankenhaus

Daraufhin soll der Türsteher ihn in ein Hinterzimmer des Lokals geführt und dort ins Gesicht geschlagen haben. Die Freunde des Opfers hätten die Attacke beobachtet, da die Tür des Zimmers offen gestanden habe. Der Urlauber kam mit blutenden Wunden und einem fehlenden Zahn ins Krankenhaus. Die Gruppe traf beim Verlassen der Diskothek auf eine Polizeistreife, die den Türsteher festnahm.

Auf Mallorca, vor allem an der Playa de Palma mit dem berühmten Ballermann östlich von Palma, haben sich in den vergangenen Wochen solche Angriffe von Türstehern auf Touristen gehäuft. Anfang Juli hatten Türsteher auf eine Gruppe deutscher Urlauber brutal eingeschlagen und eingetreten. Die Deutschen seien wie „Vieh durch die Straßen getrieben“ worden, berichtete ein Zeuge. Eines der Opfer kam anschließend mit einem Riss im Trommelfell ins Krankenhaus.

Ende Juli hatten ebenfalls Türsteher drei Touristen körperlich attackiert, sodass sie ins Krankenhaus gebraucht wurden. Daraufhin wurden zwei Sicherheitsmitarbeiter des Clubs in Magaluf von der Polizei festgenommen. Für einen Türsteher wurde Untersuchungshaft erlassen.