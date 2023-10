Bei einer Messerstecherei an der Playa de Palma auf Mallorca ist in der Nacht zu Freitag ein 37 Jahre alter Deutscher getötet worden. Tatverdächtig ist ein ebenfalls deutscher Mann – der 27-Jährige soll nach Angaben der Mallorca-Zeitung aus Berlin stammen.

Die beiden Männer waren Medienberichten zufolge in einem Lokal am Ballermann in Streit geraten. Auf der Straße soll der 27-Jährige den 37-Jährigen dann mit mehreren Messerstichen tödlich verletzt haben.

Bei dem Opfer handelt es sich der Mallorca-Zeitung zufolge um einen Geschäftsmann aus Bad Oeynhausen, der neben einem deutschen auch einen dominikanischen Pass besaß und bereits seit vielen Jahren auf Mallorca lebte. Den Angaben zufolge betrieb er unter anderem das Restaurant, vor dem er niedergestochen wurde. Zu dem mutmaßlichen Täter sowie Hintergründen des Streits sind noch keine weiteren Details bekannt.