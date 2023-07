Mallorca: Bissige Fische gehen auf Badegäste los

Sie haben es auf Zehen, Waden und Knie abgesehen: Beißwütige Fische attackieren derzeit Berichten zufolge Badegästen an mehreren Stränden auf Mallorca. Laut der spanischen Zeitung Última Hora häufen sich derzeit Klagen über Fischbisse vor allem im Migjorn, im Süden der Insel, und zwar an den Stränden von Sa Ràpita, S'Estanyol und Cala Pi.

Auch die Mallorca-Zeitung berichtet von Badegästen, die sich darüber beschwerten, von Fischen gebissen worden zu sein, und zwar an den Stränden Cala Gran in Cala d'Or sowie an der Cala Formentor. Allerdings sei dies auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder vorgekommen. Die Bisse seien „unangenehm, aber nicht schmerzhaft“ gewesen, zitiert die Zeitung einen Badegast. Welche Fischarten allerdings nun zubeißen sollen, bleibt in den Berichten unklar.

Südfrankreich: Grauer Drückerfisch beißt Badegäste

In Südfrankreich gab es im vergangenen Jahr ähnliche Fisch-Beißattacken auf Badegäste. Damals waren es Graue Drückerfische, die Beine, Füße und Zehen der Schwimmer im Visier hatten. Die Bisse des Drückerfisches, der 14 Zähne im Ober- und acht im Unterkiefer hat, sind für den Menschen ungefährlich.

Meeresfisch-Experten gingen davon aus, dass die Erhitzung des Meereswassers die Fische dazu verleite, bei der Nahrungssuche ihr Revier auszudehnen – bis zu den Waden der Badegäste. Während ihrer Fortpflanzungsphase im Sommer zeigten sich die ohnehin nicht menschenscheuen Fische dann aggressiv.