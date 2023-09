Mallorca: Deutscher stirbt beim Baden

Ein 78-jähriger Deutscher ist beim Baden im Meer an der Ostküste Mallorcas ums Leben gekommen. Wie die Mallorca-Zeitung berichtete, war der Senior am Dienstagmorgen in der Cala Anguila ins Wasser gegangen. Dort erlitt er offenbar wenig später einen Herzstillstand.

Der Mann wurde aus dem Wasser gezogen und es wurden sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Die Reanimationsversuche der Rettungssanitäter scheiterten jedoch.

Zuletzt starben mehrere ältere Menschen beim Baden im Meer vor Mallorca. Eine 75-jährige deutsche Urlauberin starb am 25. August, ein 68-Jähriger Anfang September.