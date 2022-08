Im Sant-Jordi-Kanal in der Hauptstadt der Urlaubsinsel Mallorca ist ein Deutscher tot aufgefunden worden. Wie die Mallorca-Zeitung berichtete, handelt es sich bei dem Toten um einen 79-jährigen Mann. Er wurde am Sonntag kurz nach 16 Uhr im Kanal in einem Gewerbegebiet gefunden.

Ein Fußgänger entdeckte den Mann. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Seniors feststellen. Bei dem 79-Jährigen wurde eine schwere Kopfverletzung festgestellt. Aktuell geht die Polizei von einem Unfall aus. Laut Ermittlern könnte sich der Mann die Verletzung beim Sturz in den Kanal zugezogen haben.