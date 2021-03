Palma - Auf Mallorca mussten sich die ersten deutschen Urlauber in Hotelquarantäne aufgrund eines positiven Corona-Testergebnisses begeben. Dies berichten mallorquinische Medien. In dem Hotel Meliá Palma Bay am Kongresszentrum Palau de Congressos seien bis Sonntag elf infizierte Menschen untergebracht worden, darunter auch Deutsche.

Touristen, die während ihres Urlaubs auf Mallorca positiv getestet wurden, würden dort beherbergt, bis sie die Krankheit überwunden haben, heißt es. In demselben Gebäude belegt auch Gesundheitspersonal drei Räume. Die Angestellten wurden dorthin überwiesen, weil sie mit Menschen aus Risikogruppen zusammenleben und diese infizieren könnten.

Die neue generelle Testpflicht für alle Flugreisen nach Deutschland hat am ersten Tag auf Mallorca keine größeren Probleme verursacht. Vor dem Testzentrum auf dem Flughafen von Palma bildete sich am Dienstagvormittag nur eine kleine Warteschlange mit maximal etwa zehn Reisenden, die nach einem Aufenthalt auf der spanischen Insel nach Hause zurückkehrten. Die Tests auf das Coronavirus verliefen dort alle reibungslos und ohne größere Wartezeiten – und zunächst auch ohne positive Ergebnisse.

Bis einschließlich Ostermontag 532 Verbindungen nach Mallorca

Trotz der Warnungen der Bundesregierung flogen an den vergangenen Tagen Tausende Urlauber nach Mallorca. Allein am Wochenende waren auf der Insel 129 Flieger aus Deutschland gelandet. Nach Angaben des spanischen Flughafenbetreibers Aena soll es bis einschließlich Ostermontag 532 Verbindungen nach Mallorca geben.

Deutschland hatte die Reisewarnung für die Lieblingsinsel der Deutschen Mitte März aufgehoben, nachdem die Inzidenz dort unter den Grenzwert 50 gesunken war. Seitdem waren Mallorca-Urlauber bei Rückkehr von Quarantäne und bisher auch von der Testpflicht befreit. Das hatte vor den Osterferien einen Buchungsboom ausgelöst. Vor dem Hintergrund der angespannten Corona-Lage in Deutschland führte Berlin aber die neue generelle Testpflicht ein, der sich alle einreisenden Flugpassagiere vor Abflug unterziehen müssen. Ausgenommen sind nur die Crews und Kinder bis fünf Jahre.