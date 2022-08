Eine neue Bettwanzen-Art erobert die Hotelbetten auf Mallorca. Wie das Mallorca Magazin unter Berufung auf den Verband der Schädlingsbekämpfungsmittel „Anecpla“ berichtet, breitet sich „Cimex hemipterus“ in Spanien aus. Zuerst sei sie in Barcelona entdeckt worden, nun befinde sie sich in vielen Teilen des Landes, darunter auch auf der Urlaubsinsel Mallorca.

Die tropische Bettwanze kann unter anderem die in Südamerika vorkommende Chagas-Krankheit übertragen. Bei dieser parasitären Infektionskrankheit können Fieber, Luftnot und Bauchschmerzen auftreten. Bei einem chronischen Verlauf kommt es zu Symptomen am Herzen oder im Verdauungstrakt.

Laut „Anecpla“ finden sich die Wanzen unter anderem in Hotelbetten, weil sie vor allem mit Koffern oder in Kleidern verbreitet werden. Wer gebissen werde, fühle sich unwohl und könne allergische Reaktionen entwickeln. Auch Schlaflosigkeit und Stressgefühl könnten die Folge sein.