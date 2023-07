Eurowings-Flugreisende nach Mallorca könnten im August von einem großen Streik betroffen sein. An sechs Tagen könnte es Flugausfälle und Verspätungen geben.

Wer im August einen Urlaub auf Mallorca plant, könnte Probleme bei den Flügen bekommen. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, droht bei einem Dienstleister der Airline Eurowings ein großer Streik. Die 300 Angestellten der Firma Wings Handling Palma, die für Eurowings Assistenz- und Betriebsdienstleistungen erbringt, könnten demnach an sechs Tagen die Arbeit niederlegen – mitten in der Sommerreisezeit.

Konkret seien der 1., 3. und 4. August sowie der 8., 10. und 12. August für den Streik geplant, heißt es in dem Bericht. In dieser Zeit solle nur der staatlich angeordnete Mindestbetrieb durchgeführt werden. Bei allen anderen der rund 400 wöchentlichen Verbindungen am Flughafen Mallorca dürfte es dann zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

Die Mitarbeiter von Wings Handling Palma kritisieren befristete Verträge und technische Mängel, durch die die Sicherheit am Arbeitsplatz gefährdet sei. Unter anderem bemängeln sie, dass Shuttlebusse, die die Passagiere zu den Flugzeugen bringen, nicht klimatisiert seien. Den Beschäftigten würde in den Sommermonaten kein ausreichender Schutz vor der Hitze geboten.