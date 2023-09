Mallorca: Leiche an der Ostküste geborgen – möglicherweise vermisster Deutscher

An der Ostküste Mallorcas ist am Montag eine Leiche aus dem Meer geborgen worden. Wie die Mallorca-Zeitung berichtete, könnte es sich dabei um einen der vermissten deutschen Segler handeln. Eine DNA-Untersuchung soll die Identität klären.

Ein Anwohner entdeckte am Sonntagabend den leblosen Körper in der Cala Morlanda an der Ostküste. Wegen des starken Windes und der hohen Wellen konnte der Leichnam jedoch erst am Montagmorgen geborgen werden.

Seit dem Unwetter am 27. August auf Mallorca werden zwei deutsche Segler vermisst. Bei den Vermissten handelt es sich um einen 50 Jahre alten Mann und dessen 19-jährigen Sohn. Die beiden Männer seien am Sonntag im Segelboot „Makan Angin“ von Cala Galdana auf Menorca nach Cala D'Or an der Südostküste von Mallorca unterwegs gewesen. Der Kontakt zu ihnen sei bereits am Sonntag gegen zehn Uhr morgens abgebrochen, hieß es.