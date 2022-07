Zwei Waldbrände haben auf Mallorca Touristen und Einheimische beunruhigt. Die beiden Feuer waren am Samstag in einem Kiefernwald in der Nähe des auch bei deutschen Touristen beliebten Küstenortes Cala Rajada im Nordosten der spanischen Insel ausgebrochen, wie spanische Medien unter Berufung auf die Feuerwehr und das Umweltministerium berichteten. Die heulenden Sirenen hätten für Aufregung gesorgt. Da lange Zeit niemand wirklich wusste, was los ist, seien viele Menschen sehr besorgt gewesen.

Die Behörden gaben allerdings bald Entwarnung: Der erste Brand sei bereits nach einer halben Stunde gelöscht worden, der zweite inzwischen weitgehend unter Kontrolle, hieß es. Es bestehe keine Gefahr für Gebäude und Menschen. Um aber die Flammen endgültig zu löschen, waren am frühen Abend den Angaben zufolge noch zwei Löschhubschrauber und zwei Löschflugzeuge sowie zahlreiche Bodenfahrzeuge der Feuerwehr, des Zivilschutzes, der Polizei und der balearischen Forstbehörde Ibanat im Einsatz.

Auf Mallorca, den anderen Balearen-Inseln und in weiten Teilen Spaniens ist es schon seit Wochen sehr heiß und trocken. Deshalb ist auch die Waldbrandgefahr sehr hoch. Die Ursache der Brände auf Mallorca war zunächst unklar. Am Wochenende begann unterdessen in Spanien eine neue Hitzewelle, die rund eine Woche anhalten soll, wie der nationale Wetterdienst Aemet mitteilte.