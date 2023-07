Mallorca: Türsteher prügeln auf Deutsche ein – wie „Vieh durch Straßen getrieben“

18 Männer eines deutschen Fußballvereins besuchten einen Biergarten am Ballermann. Als zwei von ihnen trotz Verbots in dem Lokal rauchten, eskalierte die Situation.

Der Biergarten des „Bamboleo“ auf der Schinkenstraße am Ballermann

Der Biergarten des „Bamboleo“ auf der Schinkenstraße am Ballermann Eibner/Imago

Eine Gruppe deutscher Urlauber ist am Ballermann auf Mallorca von Türstehern verprügelt worden. Wie die Mallorca Zeitung, der ein Zeugenvideo von dem Vorfall vorliegt, berichtet, wurde auf die Männer brutal eingeschlagen und eingetreten. Die Deutschen seien wie „Vieh durch die Straßen getrieben“ worden, wird ein Zeuge in dem Bericht zitiert. Eines der Opfer kam anschließend mit einem Riss im Trommelfell ins Krankenhaus.

Was war passiert? 18 Männer eines Fußballvereins aus dem Schwarzwald waren auf einer Abschlussfahrt. Bereits kurz nach ihrer Ankunft am 15. Juni hätten sie sich im Biergarten des „Bamboleo“ auf der Schinkenstraße nicht an die Regeln des Lokals gehalten. Trotz Ermahnung des Sicherheitspersonals sollen sich zwei von ihnen immer wieder Zigaretten angezündet haben. Als sie daraufhin vor die Tür gesetzt wurden, sei die Situation eskaliert.

Zeuge: Jeder der 18 Mallorca-Touristen hat einen Schlag abbekommen

Nach Angaben eines Zeugen sollen die Türsteher sich auf die Füße der beiden Urlauber gestellt und sie dann zeitgleich geschubst haben. Als die anderen 16 Fußballer den Laden verließen, weil sie weiter zum Bierkönig wollten, hätten die Türsteher Verstärkung gerufen. Kurz darauf sei es zu den brutalen Jagdszenen gekommen.

Die Sicherheitskräfte hätten die Touristen angegriffen und sie verletzt. Die Video-Aufnahmen zeigen laut der Mallorca Zeitung, wie einer der Männer einen Faustschlag ins Gesicht bekommt. Ein anderer wird getreten, obwohl er bereits am Boden liegt. Ein Zeuge berichtete, dass jeder der 18 mindestens einen Schlag abbekommen habe. Erst die Polizei beendete die Jagd des Security-Personals auf die Mannschaft.

Polizei auf Mallorca bittet darum, dass sich die Opfer melden

Der Zeuge, der den Vorfall filmte, sagte später, die Polizei habe „sich gar nicht mehr für uns und unsere Videos interessiert“. Es sei nur die Darstellung der Türsteher aufgenommen worden. Eine Strafanzeige wurde zunächst nicht gestellt. Am Mittwoch teilte die Polizei der Mallorca Zeitung auf Anfrage mit, dass aufgrund der Aufnahmen nun doch ermittelt wird. „Es ist aber schwierig, da wir die Opfer nicht kennen und uns keine Anzeigen vorliegen. Wir müssen auswerten, inwiefern eine Körperverletzung vorliegt“, zitiert das Blatt einen Polizeisprecher.

Die Ermittler bitten nun darum, dass sich die Opfer bei den Behörden melden. Sie könnten demnach auch die Polizei in Deutschland aufsuchen, hieß es. Durch die internationale Zusammenarbeit werde der Fall dann an die örtliche Polizei weitergeleitet. Mindestens einer der verdächtigen Schläger sei nach seiner Vernehmung wieder freigelassen worden.

Die Polizei auf Mallorca nehme die Türsteher-Szene am Ballermann derzeit genau unter die Lupe. Es werde untersucht, ob die Mitarbeiter ordnungsgemäß ausgebildet sind und über die nötigen Lizenzen verfügen.