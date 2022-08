Wenn Party-Urlauber am Ballermann zu viel gefeiert und gebechert haben, sind gute Samariter zur Stelle. Junge Christen der Bibel- und Missionsschule Gospeltribe befinden sich aktuell im Rahmen des Projekts „Reach Mallorca“ auf der Ferieninsel. Sie wurden aus Deutschland und der Schweiz entsandt und helfen volltrunkenen, orientierungslosen Urlaubern in ihre Hotels. Dies berichtete die Mallorca-Zeitung am Montag.

Sogenannte Street Angels begleiten alkoholisierte Clubgäste beispielsweise in der Party-Hochburg Magaluf auf dem holprigen Heimweg – als Akt der Nächstenliebe. Die Helfenden tragen für ihre bessere Erkennbarkeit gelbe Warnwesten. „Würde Jesus heute über die Erde laufen, wäre er auch am Ballermann“, beteuert Johannes Baumann von „Reach Mallorca“ in einer Gospeltribe-Pressemitteilung. Davon sei er überzeugt.

Strandgottesdienste auf Mallorca: „Party, Sex und Sonnenbrand“

Eine weitere Aktion sind die sogenannten Strandgottesdienste an der Playa de Palma. Dort werden für 30 Minuten Themen wie „Party, Sex und Sonnenbrand und was Gott zu diesen Dingen sagen würde“ angesprochen. Zudem gebe es Straßenkunst und Musik. Nach Angaben der Initiative wohnen jeden Abend etwa 150 bis 200 Passanten den Veranstaltungen bei.

Die Gottesdienste organisiert Gospeltribe bereits seit über zehn Jahren. Neu ist die Kooperation mit lokalen Kirchengemeinden auf Mallorca. Etwa 200 spanische Jugendliche leisteten Unterstützung für die 150 Party-Samariter.