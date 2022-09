Die Firma Beyond Meat mit Sitz in Kalifornien stellt vegane Lebensmittel und Fleischersatzprodukte her. Doug R., einer ihrer Manager, verhielt sich nun ganz und gar nicht vegan. Er soll nach einem Streit in einem Parkhaus im US-Bundesstaat Arkanas einem anderen Mann in die Nase gebissen haben. Dabei verlor das Opfer ersten Berichten zufolge auch die Nasenspitze und blutete stark.

Wie CNBC berichtet, soll Doug R. verhaftet worden sein, befindet sich jedoch wieder auf freiem Fuß. Der 53-Jährige muss sich jetzt wegen terroristischer Bedrohung und Körperverletzung verantworten. Der Streit ereignete sich in dem Parkhaus unweit des Razorback Stadiums nach einem Footballspiel der University of Arkansas.

So kam es zur Eskalation: Laut CNBC-Bericht soll der Vorderreifen des späteren Opfers den Wagen von Doug R. touchiert haben. Beide Männer seien ausgestiegen. Der Vegan-Food-Manger soll danach die Windschutzscheibe durchgeschlagen und dann zugebissen haben. Schließlich kam die Polizei und nahm R. mit.