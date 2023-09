Mann am Bahnsteig in Charlottenburg mit Messer verletzt

Berlin -Ein Unbekannter hat einen 33-Jährigen an einem Bahnsteig in Berlin-Charlottenburg mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der Unbekannte den 33-Jährigen am späten Dienstagabend auf einem Bahnsteig des U-Bahnhofes Zoologischer Garten zunächst angerempelt haben. Daraufhin gerieten die zwei Männer in einen Streit. Der Unbekannte soll dem 33-Jährigen mehrfach ein Messer in den linken Oberschenkel gestoßen haben. Weitere Angriffe wehrte der verletzte Mann demnach ab, wodurch er sich Schnittverletzungen zuzog. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß vom Bahnsteig.

Der 33-Jährige begab sich den Angaben zufolge selbstständig zur Behandlung in ein Krankenhaus. Zudem erstatte er eine Anzeige, die Ermittlungen dauern laut Polizei an.