Mann am Dong Xuan Center niedergestochen und schwer verletzt

Berlin -Ein Mann ist am riesigen Asiamarkt Dong Xuan Center in Berlin-Lichtenberg niedergestochen und schwer verletzt worden. Der 28-Jährige kam nach der Attacke am Montagabend in der Herzbergstraße mit Schnitt- und Stichverletzungen an Bein und Arm in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Lebensgefahr solle demnach nicht bestehen.