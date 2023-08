Ein 53-jähriger Mann ist am Samstagmorgen mit einem Messer am S-Bahnhof Berlin-Charlottenburg verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, stritt er sich zuvor offenbar im Bahnhof mit einem 73-Jährigen. Schließlich habe der Ältere den Mann mit einem Messer angegriffen. Dabei erlitt der 53-Jährige eine Stichverletzung am Rumpf.

Wie die Berliner Polizei weiter mitteilt, verließ der Tatverdächtige anschließend den mutmaßlichen Tatort. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde.

Gegen 8 Uhr entdeckten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 73-Jährigen erneut im Bahnhof und nahmen ihn fest. Eine Stichwaffe oder ein Stichwerkzeug fanden sie beim Tatverdächtigen nicht. Weitere Einsatzkräfte brachten den Mann in einen Polizeigewahrsam, aus dem er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung später wieder entlassen wurde. Warum sich die beiden Männer gestritten haben, ist unklar. Die Ermittlungen dauern an.