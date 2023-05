Mann am U-Bahnhof Pankow niedergestochen: Lebensgefahr

Vor dem U-Bahnhof Pankow wurde ein Mann am Mittwochabend mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Ein 52-jähriger Mann ist am späten Mittwochabend vor dem U-Bahnhof Pankow von einem Kontrahenten niedergestochen und schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung bestätigt, wurde er notoperiert und schwebt auch noch am Donnerstagmorgen in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen war ein Streit „im Trinkermilieu“ eskaliert.

Der mutmaßliche Täter, ein 30-jähriger Deutscher, floh zunächst vom Tatort, wurde aber wenig später von der Polizei Berlin festgenommen. Die Tatwaffe, ein Messer, hat er weggeworfen. Die Polizei konnte es nicht finden. Bei dem 30-jährigen Tatverdächtigen ergab eine erste Atemalkoholmessung 2,4 Promille.