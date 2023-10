Mann an Berliner Bushaltestelle lebensgefährlich verletzt: Polizei sucht Verdächtigen mit Bild

Mit der Veröffentlichung von mehreren Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Berliner Kriminalpolizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Der Mann soll am Samstag, dem 8. Juli 2023 an einer Bushaltestelle in Reinickendorf einen 58-Jährigen nach einem vorangegangenen Streit lebensgefährlich verletzt haben. Die Tat ereignete sich an der Bushaltestelle der Linie 122 in der Calauer Straße. Der Verdächtige konnte flüchten.

Er wird wie folgt beschrieben: männlich

südosteuropäischer Phänotypus

ca. 16-25 Jahre

175 – 180 cm

schlanke Statur

dunkelbraune lockige Haare bis zur Schulter

Bekleidung: helles T-Shirt und schwarze wattierte Steppweste

Wer kennt den abgebildeten Mann? Polizei Berlin

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Ermittler fragen: Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664 -173131 oder per E-Mail entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.