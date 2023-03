Berlin-Spandau: Brandstifter zündet Mann vor Wohnungstür an Ein 60-Jähriger soll einen Bekannten mit einer brennbaren Flüssigkeit bespritzt haben, die sich entzündete. Er wurde kurz darauf festgenommen. dpa

Feuerwehrleute stehen bei einem Einsatz vor einem Wohnhaus (Symbolbild). Martin Dziadek/Imago

Berlin -Ein 60-Jähriger soll in Berlin-Spandau an einer Wohnungstür einen 39-Jährigen mit einer Flüssigkeit bespritzt haben, die sich entzündete. Die Flammen verletzten den attackierten Mann im Gesicht und an den Händen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.