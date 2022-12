Mann angeschossen: Polizei nimmt Verdächtigen in Berlin-Wedding fest

Ein 29-jähriger Mann wurde am Donnerstag brutal niedergeschossen und verletzt. Dank aufmerksamer Zeugen schnappte die Polizei einen Mann in der Müllerstraße.

Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter, der am Donnerstag einen Mann in der Schulstraße in Berlin-Wedding angeschossen hatte, am Samstagabend festgenommen. Mehrere Zeugen erkannten den Mann wieder und alarmierten gegen 23.30 Uhr die Beamten zum Leopoldplatz, ebenfalls in Berlin-Wedding.

Der 29-Jähriger konnte laut Polizeiangaben nach kurzer Nacheile schließlich auf der Müllerstraße festgenommen und den ermittelnden Kolleginnen und Kollegen der Fachdienststelle der Polizeidirektion 1 übergeben werden. Warum der Mann sein gleichaltriges Opfer am Donnerstag niederschoss, ist unklar.