Das Amtsgericht Tiergarten hat einen Raucher zu einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro wegen eines tätlichen Angriffs auf Mitarbeiter des Ordnungsamtes verurteilt. Wie das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg am Dienstag mitteilte, war im November am Kottbusser Tor ein Streit zwischen dem Mann und zwei Ordnungsbeamten eskaliert.

Demnach forderte ein Ordnungsbeamter den Mann auf, seinen Zigarettenstummel, den er auf den Boden geworfen hatte, in den Mülleimer zu werfen und sich auszuweisen. Doch der Raucher weigerte sich, wurde aggressiv und beleidigte den Ordnungsamtsmitarbeiter. Als der uneinsichtige Mann flüchten wollte, stellten sich ihm der Ordnungsbeamte und seine Kollegin in den Weg. Daraufhin stieß der Raucher plötzlich die Mitarbeiterin gegen eine Wand.

Der Fall wurde später Gegenstand von Ermittlungen, der Mann kam vor Gericht und muss nun eine hohe Geldstrafe zahlen. Der Strafbefehl ist derweil rechtskräftig.