Mann auf Lastenrad fährt Fußgängerin an und flüchtet

Berlin -Ein Mann auf einem Lastenfahrrrad hat in Berlin-Fennpfuhl eine Seniorin angefahren und sich dann vom Unfallort entfernt. Mit einem Oberschenkelbruch kam die 84-Jährige in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Unbekannte am Mittwochmittag auf dem Radweg der Möllendorffstraße unterwegs gewesen sein und hatte Baumstämme geladen, die links herausragten. Mit den Stämmen soll er die 84-Jährige erfasst haben. Sie hatte die Straße überquert und den Radfahrer offenbar nicht wahrgenommen. Sie stürzte bei dem Zusammenstoß.

Der unbekannte Radfahrer soll zwar zunächst angehalten haben, dann jedoch weitergefahren sein, obwohl ihn zwei Passantinnen aufgefordert haben sollen, am Ort zu bleiben.