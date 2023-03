Mann aus Schwäbisch Hall nach Brandenburg entführt Nach der Entführung eines 46-Jährigen aus Schwäbisch Hall haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei in Brandenburg vier Verdächtige festgenommen - und den Entfü... dpa

ILLUSTRATION - Ein Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. David Inderlied/dpa/Illustration

Schwäbisch Hall/Schönwalde-Glien -Nach der Entführung eines 46-Jährigen aus Schwäbisch Hall haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei in Brandenburg vier Verdächtige festgenommen - und den Entführten verletzt angetroffen. Mindestens drei der Festgenommenen sollen am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden, teilten die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Polizeipräsidien Aalen und Brandenburg am Mittwoch gemeinsam mit. Eine mögliche Tatbeteiligung des vierten Verdächtigen werde noch geprüft.