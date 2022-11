Mann aus Zehlendorf vermisst: Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Die Berliner Polizei hat die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Der 37-jährige Alexander Scherdt aus Berlin- Zehlendorf ist spurlos verschwunden.

Mit der Veröffentlichung zweier Fotos sucht die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes nach dem vermissten Mann. Er zeigte sich laut Polizeiangaben zuletzt psychisch auffällig und hielt sich Anfang Oktober 2022 in Büsum beziehungsweise Büsumer Deichhausen auf. Am 5. Oktober 2022 soll er nach ersten Erkenntnissen einen Tagesausflug mit dem Schiff von Büsum nach Helgoland und zurück unternommen haben. Seither gibt es von ihm kein Lebenzeichen mehr.

Das teilt die Polizei über den Vermissten mit

Die Berliner Polizei veröffentlichte Fotos. Das ist der gesuchte Zehlendorfer. Polizei Berlin

Personenbeschreibung von Alexander Scherdt Circa 36 bis 40 Jahre alt

Etwa 175 bis 180 cm groß

Leicht korpulent

Kurz rasierte Haare

Brillenträger

Bekleidung: vermutlich ein schwarzer Wintermantel

Weitere Aufnahme des vermissten Mannes. Berliner Polizei

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat den Vermissten seit Anfang Oktober 2022 im Bereich Büsum gesehen?

Wer kann sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.