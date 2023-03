Mann bedroht Frau mit Waffe Ein 53-jähriger Mann hat eine Frau in Berlin-Marzahn beleidigt und sie und ihre Familie mit einer Waffe bedroht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. De... dpa

Berlin -Ein 53-jähriger Mann hat eine Frau in Berlin-Marzahn beleidigt und sie und ihre Familie mit einer Waffe bedroht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann hatte die 22-jährige Frau am Abend laut Polizei zunächst vom Balkon aus beleidigt, während sie auf der Karl-Holtz-Straße in einen Streit verwickelt war.