Mann bei Brand in Einfamilienhaus ums Leben gekommen In einem Einfamilienhaus ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Ein 57-Jähriger konnte nur noch leblos geborgen werden. Die Polizei vermutet, d... dpa

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr auf Einsatzfahrt. Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Berlin-Köpenick ist ein 57 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Das Feuer war am frühen Mittwochmorgen im Wohnzimmer des Hauses ausgebrochen, teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit. Zunächst sei ein Nachbar auf die Flammen aufmerksam geworden und habe den Notruf gewählt.