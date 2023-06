Mann bei homophobem Angriff verletzt: Berliner Polizei identifiziert Verdächtigen

Mit der Veröffentlichung von Fotos hatte die Polizei Berlin nach einem Verdächtigen gefahndet, der zusammen mit einem Begleiter einen 30-jährigen Mann zusammenschlug. Bei der Tat am Morgen des 20. Januar 2023 sollen die beiden Angreifer an der Brückenstraße Ecke Rungestraße auf ihr Opfer eingeschlagen und eingetreten haben. Wie die Polizei nun mitteilte, konnte einer der Verdächtigen identifiziert werden. Gegen den 23-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Da die Ermittler in dem Fall zunächst nicht weiterkamen, hatten sie vor knapp zwei Wochen Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, die einen der mutmaßlichen Schläger zeigten. Er soll zu einer Gruppe von Männern gehört haben, die den 30-Jährigen am Tatmorgen homophob beleidigt hatten. Anschließend nahm einer der Männer das Opfer in den Schwitzkasten, sodass es keine Luft mehr bekam und in die Knie ging. Ein weiterer Angreifer soll es dann mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Es erlitt dadurch Verletzungen an Kopf, Knien und Hals.