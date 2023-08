Mann bei Streit mit Messer verletzt

Berlin -Ein 48 Jahre alter Mann soll in einer Wohnung in Berlin-Alt-Hohenschönhausen mit einem Küchenmesser auf einen 34-Jährigen eingestochen haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der jüngere Mann mit zwei Stichverletzungen im Rumpf in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei nach aktuellem Stand nicht.

Die beiden Männer hatten den Angaben zufolge am Sonntagabend gemeinsam in der Wohnung gefeiert, als sie in Streit gerieten. Der 34-Jährige soll den 48-Jährigen mehrmals ins Gesicht geschlagen haben. Als der Jüngere trotz Aufforderung nicht mit dem Schlagen aufhörte, habe der ältere Mann zum Küchenmesser gegriffen und auf den 34-Jährigen eingestochen, hieß es. Mit in der Wohnung war demnach der Vater des jüngeren Mannes, der seinen Sohn erstversorgte und Nachbarn zur Hilfe rief. Die Polizei nahm den 48-Jährigen fest. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.