In Neukölln zerbricht ein Mann mit seinem Hintern ein Autofenster. Als er und sein Komplize Dinge aus dem Wagen stehlen, schlägt die Polizei zu.

Mann bricht in Berlin-Neukölln Auto mit dem Po auf: Festnahme

In Berlin-Neukölln hat die Polizei am Dienstagnachmittag einen Mann festgenommen, der zuvor auf eine etwas ungewöhnliche Art ein Auto aufgebrochen hatte. Gegen 15.20 Uhr waren laut Polizeimeldung zivilen Einsatzkräften in der Hobrechtstraße zwei Männer aufgefallen, die sich auffällig intensiv mehrere parkende Fahrzeuge ansahen.

Plötzlich sahen die Einsatzkräfte, wie sich einer der Männer mit seinem Hinterteil gegen das hintere Seitenfenster eines Mercedes lehnte, mit seinem Gesäß mehrfach schwungvoll gegen das Fenster drückte, bis dieses zu Bruch ging.

Polizei fasst zwei den zweiten Autoknacker am Bahnhof Schönleinstraße

Als der Mann die auf dem Rücksitz liegenden Gegenstände ergriff, ging ein Polizist dazwischen und nahm einen der beiden Tatverdächtigen, einen 27-Jährigen, noch vor Ort fest. Dem anderen mutmaßlichen „Autoknacker“ gelang zunächst die Flucht, er rannte davon und ließ dabei die gestohlenen Gegenstände, einen Koffer und eine Tasche, fallen.

Am Bahnhof Schönleinstraße holte ein Polizist den 25-Jährigen ein und nahm ihn fest. Nach einer Blutentnahme bei dem 25-Jährigen und erkennungsdienstlichen Behandlungen bei beiden Festgenommenen, wurden sie für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls dauern an.