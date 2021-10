Berlin - Eins vorweg: Die Aussicht ist tatsächlich atemberaubend. Bei Instagram macht derzeit ein Video die Runde, in der ein Mann lässig in seiner Hängematte chillt - allerdings nicht irgendwo in einem Garten, sondern im Mercedes-Stern auf dem Dach des Europa Centers über dem Breitscheidplatz. Die Hängematte hängt mitten im Stern.

Wer kommt auf eine solch verrückte Idee? Ein Berliner Fotograf, der sich selbst cpt_olf nennt. Er schießt viele Bilder und dreht Videos von außergewöhnlichen und gefährlichen Orten - hoch oben auf Schornsteinen, an fahrenden Zügen oder auf Gerüsten in schwindelerregender Höhe. Das Video von der Hängematten-Aktion beschreibt er auf Instagram schlicht mit „Power Nap“. Mittlerweile wurde es 18.500 Mal geliked. Ob das Europa Center die Aktion genehmigte, ist allerdings unklar.