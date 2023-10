Mann erleidet mehrere Stichverletzungen am Treptower Park

Berlin -Ein Mann hat bei einer Auseinandersetzung am Treptower Park mehrere Stichverletzungen erlitten. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht, wo er stationär verblieb, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Die Polizei ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Mann an der Elsenstraße in der Nacht zu Dienstag in einen Streit. Zur Identität des Verletzten und dem Hintergrund des Streits lagen zunächst keine Angaben vor.