Mann erschießt drei Frauen bei Anwohner-Versammlung Nach einem Streit bei einer Versammlung in einer Bar in Rom eröffnet ein Mann das Feuer. Es gibt Verletzte und drei Tote. dpa

Rom (dpa) -Ein Mann hat in einer Bar in Rom drei Frauen erschossen und vier Menschen verletzt - einige von ihnen schwer. Der 57-Jährige eröffnete am Sonntagmorgen bei der Versammlung von Bewohnern eines Wohnhauses das Feuer, nachdem es zu einem Streit gekommen war. Er wurde von Anwesenden überwältigt und den Carabinieri übergeben.