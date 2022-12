Mann ersticht in Wittenau seinen Schwager mit Küchenmesser: Anklage

Ein 45-Jähriger geht in einer Wohnung am Eichborndamm auf den Bruder seiner Lebensgefährtin los, verletzt ihn tödlich. Nun muss der Mann vor Gericht.

Ein Mann soll am 25. August 2022 in Berlin-Wittenau seine Lebensgefährtin verletzt und ihren Bruder erstochen haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat nun Anklage wegen Körperverletzung, Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zum Landgericht erhoben.

Bereits am Nachmittag des Tattages soll der 45-Jährige im Streit seiner 48-jährigen Lebensgefährtin zwei Mal ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau suchte laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft ihren 53 Jahre alten Bruder auf. Der begleitete sie am Abend zurück zur gemeinsamen Wohnung am Eichborndamm, um sie zu beschützen und den Angeschuldigten zur Rede zu stellen. Dies aber führte zur Eskalation.

Der mutmaßliche Täter soll den Bruder zu Boden geworfen und ihm ein Küchenmesser in den Brustkorb gestoßen haben. Einen zweiten Stich soll die Lebensgefährtin verhindert haben, als sie dazwischen ging und sich so Schnittverletzungen an der rechten Hand zuzog. Der Rettungswagen wurde gerufen Ihr Bruder musste gleichwohl zunächst reanimiert und kurz darauf notoperiert werden. Er verstarb aber noch am Abend.