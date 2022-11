Mann erstochen: Mutmaßlicher Täter am Flughafen gefasst Knapp zwei Monate nachdem ein 35-jähriger Mann in Berlin erstochen wurde, hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 33-jährige Mann wurde am Montag... dpa

Berlin -Knapp zwei Monate nachdem ein 35-jähriger Mann in Berlin erstochen wurde, hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 33-jährige Mann wurde am Montag direkt nach seiner Ankunft mit dem Flugzeug aus Istanbul festgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.